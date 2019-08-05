Главбуха сети ресторанов «Домашняя Италия» обвиняют в мошенничестве на миллион рублей

СЕГОДНЯ 10:30 2019-08-05T10:30:37+03:00

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Прокуратура Нижнего Новгорода направила в суд уголовное дело по факту хищения более миллиона рублей в сети ресторанов «Домашняя Италия». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Обвиняемой по делу проходит 36-летняя жительница Кстова. Она работала в заведении главным бухгалтером, когда сформировала документальную видимость работы с контрагентами, а затем использовала ложные документы, чтобы перечислить деньги в счет оплаты за покупки несуществующих продуктов. Таким образом, женщина похитила более миллиона рублей.

Санкция статьи «Мошенничество, т.е. хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере» предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU