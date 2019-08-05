2019-08-05T10:30:37+03:00
Общество

Главбуха сети ресторанов «Домашняя Италия» обвиняют в мошенничестве на миллион рублей

Уголовное дело уже направлено в суд
Валерия ГРОМОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Прокуратура Нижнего Новгорода направила в суд уголовное дело по факту хищения более миллиона рублей в сети ресторанов «Домашняя Италия». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Обвиняемой по делу проходит 36-летняя жительница Кстова. Она работала в заведении главным бухгалтером, когда сформировала документальную видимость работы с контрагентами, а затем использовала ложные документы, чтобы перечислить деньги в счет оплаты за покупки несуществующих продуктов. Таким образом, женщина похитила более миллиона рублей.

Санкция статьи «Мошенничество, т.е. хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере» предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Нижегородская область планирует сотрудничать с турецкой провинцией Сакарья
Компания Heinemann станет оператором Duty Free в нижегородском аэропорту
2,5 тысячи нижегородцев посетили «Фестиваль уличного кино» в минувшие выходные
Две женщины погибли при столкновении машин в Вачском районе
Первые 11 автобусов для развития кластера «Арзамас-Дивеево-Саров» прибыли в АПАТ
17-летняя Настя Морозова пропала в Дзержинске
Более 300 опор наружного освещения появится на Щелковском хуторе и в парке Пушкина
Директор строительной фирмы в Дзержинске вернул долг своему сотруднику после вмешательства следователей
Еще два пункта приема вторсырья открылись в Нижнем Новгороде
Участники «Автопробега Дружбы 2019» приедут в Нижегородскую область
Третья экологическая акция «Экопривыкай» прошла в Нижнем Новгороде 3 августа
Неосторожный курильщик поджег на себе одежду в Балахнинском районе
Нижегородское «Торпедо» одержало победу в первом предсезонном матче с «Динамо»
Нижегородские лесохозяйственные учреждения начнут реализацию древесины на крупнейшей товарной биржи
ФК «Нижний Новгород» сыграл вничью с «Чайкой»
Суд признал «Нижегородское строительное управление-620» банкротом
Фонд капремонта принял порядка 100 видов работ в июле
В Нижегородской области упали цены на картошку, говядину и морковь
Пропавший в Нижегородской области 12-летний Давид Раджабов найден живым
Выездной прием граждан пройдет на Бору 29 августа