2019-08-05T09:39:56+03:00
Спорт

Нижегородское «Торпедо» одержало победу в первом предсезонном матче с «Динамо»

Игра прошла в субботу, 3 августа
Валерия ГРОМОВА
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В минувшую субботу, 3 августа 2019 года, нижегородское «Торпедо» сыграло первый матч в рамках «предсезонки». Соперником стало столичное «Динамо».

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу хоккеистов из Нижнего Новгорода. Уже в первом периоде они активно начали игру и забросили шайбу в ворота соперника. После 20-минутки команды расходились на перерыв при счете 1:0 в пользу «Торпедо».

Второй период был более спокойным, ни одной заброшенной шайбы. Зато во время последней двадцатиминутки болельщикам пришлось изрядно поволноваться. Сначала торпедовец Антона Шенфельд забросил шайбу в ворота «Динамо» и изменил цифры на табло на 2:0. Через несколько минут столичные хоккеисты добавили интриги и забросили первую шайбу. Однако «Торпедо» уверенно держали оборону и одержали победу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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