ФК «Нижний Новгород» сыграл вничью с «Чайкой»

СЕГОДНЯ 17:08 2019-08-04T17:08:08+03:00

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Вчера, 3 августа 2019 года, футбольный клуб «Нижний Новгород» сражался с «Чайкой» (Песчанокопское) в рамках Футбольной национальной лиги. Как сообщается на официальном сайте нижегородской команды, игра шестого тура проходила на стадионе «Ростов Арена».

Встреча завершилась ничьей. Итоговый счет 0:0.

Ранее сообщалось, что в рамках подготовки к новому сезону Континентальной хоккейной лиги с 7 по 11 августа во Дворце спорта на проспекте Гагарина пройдут матчи на Кубок губернатора Нижегородской области. Турнир состоится уже в одиннадцатый раз. В этом году местному «Торпедо» предстоит сразиться с московским «Динамо», минским «Динамо» и ташкентским «Хумо». «Комсомолка» уже опубликовала подробное расписание матчей, которое можно посмотреть здесь. Кстати, первый матч пройдет в среду 7 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU