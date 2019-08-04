2019-08-04T15:20:16+03:00
Общество

Суд признал «Нижегородское строительное управление-620» банкротом

Компания была генподрядчиком строительства станции метро «Стрелка»
Валерия ГРОМОВА
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Арбитражный суд Нижегородской области признал генерального подрядчика строительства станции метро «Стрелка» банкротом. Процедура наблюдения за ООО «Нижегородское строительное управление-620» длилась больше полугода.

Как сообщается в картотеке дел суда, решение было принято на заседании 1 августа.

Напомним, станция метро «Стрелка» была открыта 12 июня 2018 года в преддверии Чемпионата мира по футболу. Сроки ее ввода в эксплуатацию несколько раз переносились. В результате, самая долгожданная станция метро строилась 38 месяцев или 1140 дней. В общей сложности, на новую станцию ушло 11,6 миллиарда рублей, 6,2 из которых были выделены из федерального бюджета.

Через некоторое время было возбуждено уголовное дело по факту хищения

бюджетных средств при строительстве «Стрелки». По предварительным данным, были похищены порядка 150 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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