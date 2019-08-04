2019-08-04T13:39:11+03:00
Общество

Фонд капремонта принял порядка 100 видов работ в июле

Всего было проведено 78 комиссионных приёмок, 15 рабочих групп и 7 выездных комиссий по определению гарантийного случая
Валерия ГРОМОВА
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Специалисты Фонда капитального ремонта Нижегородской области приняли порядка 100 видов работ за июль 2019 года. Речь идет о капремонте крыш, фасадов, фундаментов, инженерных коммуникаций, а также о замене лифтов, сообщили в пресс-службе областного правительства.

Всего было проведено 78 комиссионных приёмок, 15 рабочих групп и 7 выездных комиссий по определению гарантийного случая. Помимо этого, в 56 домах, расположенных в Нижнем Новгороде, Дивееве, Сеченове и Кстове, комиссия приняла новые системы теплоснабжения.

По словам гендиректора Фонда капремонта Дмитрия Гнатюка, подготовка к новому отопительному сезону – одна из главных задач, имеющихся на сегодняшний день.

- Тотальный контроль с нашей стороны за подрядчиками в процессе замены систем теплоснабжения и финальная проверка на этапе комиссионной приемки помогает выявить и устранить малейшие несоответствия, которые в дальнейшем могут повлиять на бесперебойную подачу тепла в дом, - подчеркнул Гнатюк.

Напомним, с начала лета следить за ходом капитального ремонта в Нижнем Новгороде можно в режиме онлайн. Подрядчиков обязали устанавливать на объектах камеры видеонаблюдения. Посмотреть можно на сайте Фонда капремонта в разделе «Пресс-центр» - «Видеотрансляции».

ИСТОЧНИК KP.RU

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