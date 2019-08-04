В Нижегородской области упали цены на картошку, говядину и морковь

СЕГОДНЯ 11:33 2019-08-04T11:33:38+03:00

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В нижегородских магазинах подешевели картофель, говядина и морковь. Об этом со ссылкой на Нижегородстат сообщили в пресс-службе министерства экономического развития и инвестиций региона.

Так, за последнюю неделю июля средняя цена на кморковь снизилась почти на четыре процента. Теперь купить ее можно по 40 рублей за килограмм вместо 41,8. Говядина подешевела на 0,4 процента (с 358,4 до 357,2 рублей за килограмм). Но больше всего упала цена на картофель. Нижегородцы могут купить килограмм за 27,5 рублей вместо 30,2. Снижение составило почти девять процентов.

Помимо этого в Нижегородской области упала цена на молоко, сахар и лук.

Ранее мы сообщали, что компания-резидент нижегородского бизнес-инкубатора «Перспективные агротехнологии» создала гидропонную установку, чтобы выращивать зелень. В ближайшие месяцы ее начнут поставлять в Италию. Таким образом, местные агротехнологии начали выходить на экспорт.

ИСТОЧНИК KP.RU