2019-08-04T11:33:38+03:00
Общество

В Нижегородской области упали цены на картошку, говядину и морковь

Также подешевели молоко, сахар и лук
Валерия ГРОМОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В нижегородских магазинах подешевели картофель, говядина и морковь. Об этом со ссылкой на Нижегородстат сообщили в пресс-службе министерства экономического развития и инвестиций региона.

Так, за последнюю неделю июля средняя цена на кморковь снизилась почти на четыре процента. Теперь купить ее можно по 40 рублей за килограмм вместо 41,8. Говядина подешевела на 0,4 процента (с 358,4 до 357,2 рублей за килограмм). Но больше всего упала цена на картофель. Нижегородцы могут купить килограмм за 27,5 рублей вместо 30,2. Снижение составило почти девять процентов.

Помимо этого в Нижегородской области упала цена на молоко, сахар и лук.

Ранее мы сообщали, что компания-резидент нижегородского бизнес-инкубатора «Перспективные агротехнологии» создала гидропонную установку, чтобы выращивать зелень. В ближайшие месяцы ее начнут поставлять в Италию. Таким образом, местные агротехнологии начали выходить на экспорт.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Суд признал «Нижегородское строительное управление-620» банкротом
Фонд капремонта принял порядка 100 видов работ в июле
Пропавший в Нижегородской области 12-летний Давид Раджабов найден живым
Выездной прием граждан пройдет на Бору 29 августа
Похитителя женской сумки задержали в Нижнем Новгороде
Корпорация развития Нижегородской области будет сотрудничать с ООО «НижБел»
МЧС предупреждает нижегородцев о высокой пожароопасности лесов и торфяников
Житель Автозавода ограбил старый пассажирский автобус
Более 1300 заявок из 34 стран подано на участие в фестивале веб-сериалов REALIST WEB FEST
12-летний мальчик пропал в Борском районе
Пьяный рецидивист угнал машину менеджера проката автомобилей в Дзержинске
Программа развития сельских территорий стартует в Нижегородской области
Панов: Стоимость проезда в муниципальном транспорте Нижнего Новгорода не повысится в 2019 году
Более 100 предприятий приняли участие в «Дне поля – 2019» в Нижегородской области
Сухогруз «Пола Харита» спустили на воду в Нижнем Новгороде
Власти расторгают контракт с подрядчиком, сорвавшим сроки строительства детсада на Бурнаковке
«Яндекс Такси» готов оказать помощь в розыске мошенников, списавших деньги со счета пенсионерки
33 «умные» остановки установлены в Нижнем Новгороде
34-летнюю Ольгу Трефилову разыскивают в Нижнем Новгороде
СК расследует гибель заключенного в исправительной колонии на Бору
Пенсионерка заявила в полицию, что «Яндекс Такси» незаконно списало у нее 35 тысяч рублей
28 школ отремонтируют в Автозаводском районе
Движение транспорта на Сортировке ограничат 4 августа
Количество жалоб на вывоз мусора в Балахнинском районе снизилось на 88,5%