Пропавший в Нижегородской области 12-летний Давид Раджабов найден живым

СЕГОДНЯ 10:19 2019-08-04T10:19:22+03:00

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Несколько часов назад нижегородские волонтеры забили тревогу: пропал 12-летний Давид Раджабов. Он ушел из дома на улице Некрасова в поселке Октябрьском под Бором около трех часов дня 2 августа, и с тех пор о его местонахождении никому не было известно.

Спустя несколько часов поисково-спасательный отряд "Волонтер" сообщил: мальчика нашли живым и невредимым. Пропавшего подростка обнаружил мужчина.

- Отдельное спасибо жителю города Бор за бдительность! Сработала ориентировка! Благодарим всех за распространение информации! - написали волонтеры.

Напомним, 1 августа был ровно год со дня исчезновения 13-летней Маши Ложкаревой. Девочка ушла кататься на велосипеде в Кстовском районе. До сих пор о местонахождении девочки ничего не известно, у волонтеров и следователей нет никаких зацепок. И уже ровно год родители Маши надеются, что им удастся вернуть ее живой.

ИСТОЧНИК KP.RU