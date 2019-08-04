2019-08-04T10:19:22+03:00
Общество

Пропавший в Нижегородской области 12-летний Давид Раджабов найден живым

Мальчика искали несколько часов
Валерия ГРОМОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Несколько часов назад нижегородские волонтеры забили тревогу: пропал 12-летний Давид Раджабов. Он ушел из дома на улице Некрасова в поселке Октябрьском под Бором около трех часов дня 2 августа, и с тех пор о его местонахождении никому не было известно.

Спустя несколько часов поисково-спасательный отряд "Волонтер" сообщил: мальчика нашли живым и невредимым. Пропавшего подростка обнаружил мужчина.

- Отдельное спасибо жителю города Бор за бдительность! Сработала ориентировка! Благодарим всех за распространение информации! - написали волонтеры.

Напомним, 1 августа был ровно год со дня исчезновения 13-летней Маши Ложкаревой. Девочка ушла кататься на велосипеде в Кстовском районе. До сих пор о местонахождении девочки ничего не известно, у волонтеров и следователей нет никаких зацепок. И уже ровно год родители Маши надеются, что им удастся вернуть ее живой.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Суд признал «Нижегородское строительное управление-620» банкротом
Фонд капремонта принял порядка 100 видов работ в июле
В Нижегородской области упали цены на картошку, говядину и морковь
Выездной прием граждан пройдет на Бору 29 августа
Похитителя женской сумки задержали в Нижнем Новгороде
Корпорация развития Нижегородской области будет сотрудничать с ООО «НижБел»
МЧС предупреждает нижегородцев о высокой пожароопасности лесов и торфяников
Житель Автозавода ограбил старый пассажирский автобус
Более 1300 заявок из 34 стран подано на участие в фестивале веб-сериалов REALIST WEB FEST
12-летний мальчик пропал в Борском районе
Пьяный рецидивист угнал машину менеджера проката автомобилей в Дзержинске
Программа развития сельских территорий стартует в Нижегородской области
Панов: Стоимость проезда в муниципальном транспорте Нижнего Новгорода не повысится в 2019 году
Более 100 предприятий приняли участие в «Дне поля – 2019» в Нижегородской области
Сухогруз «Пола Харита» спустили на воду в Нижнем Новгороде
Власти расторгают контракт с подрядчиком, сорвавшим сроки строительства детсада на Бурнаковке
«Яндекс Такси» готов оказать помощь в розыске мошенников, списавших деньги со счета пенсионерки
33 «умные» остановки установлены в Нижнем Новгороде
34-летнюю Ольгу Трефилову разыскивают в Нижнем Новгороде
СК расследует гибель заключенного в исправительной колонии на Бору
Пенсионерка заявила в полицию, что «Яндекс Такси» незаконно списало у нее 35 тысяч рублей
28 школ отремонтируют в Автозаводском районе
Движение транспорта на Сортировке ограничат 4 августа
Количество жалоб на вывоз мусора в Балахнинском районе снизилось на 88,5%