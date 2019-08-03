Похитителя женской сумки задержали в Нижнем Новгороде

3 Авг. 20:37 2019-08-03T20:37:07+03:00

Ранее злоумышленник уже был судим за совершение аналогичных преступлений

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В Нижнем Новгороде полицейские установили личность злоумышленника, причастного к похищению женской сумки. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

Ограбление было совершено в конце июля 2019 года. Неизвестный вырвал из рук у 44-летней женщины сумку с деньгами, документами, сотовым телефоном и банковскими картами. Потерпевшая обратилась в полицию. По факту ограбления было возбуждено уголовное дело. Вскоре полицейским удалось задержать подозреваемого в совершении этого преступления – им оказался 30-летний мужчина, который ранее уже был судим за совершение аналогичных преступлений.

Злоумышленник заключен под стражу. По его словам, сотовый телефон он уже успел перепродать.

Напомним, ранее сообщалось, что в Автозаводском районе мужчина похитил электропроводку из автобуса, который стоял в автосервисе после ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU