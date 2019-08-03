Корпорация развития Нижегородской области будет сотрудничать с ООО «НижБел»

СЕГОДНЯ 17:56 2019-08-03T17:56:32+03:00

Компания вложит более 690 миллионов рублей в строительство производственно-складского комплекса «КАМАЗ»

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В Нижегородской области будет реализован инвестиционный проект по строительству производственно-складского комплекса «КАМАЗ». Соответствующее соглашение подписали гендиректор АО «Корпорация развития Нижегородской области» Тимур Халитов и гендиректор ООО «НижБел» Геннадий Натокин. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

- Производственно-складской комплекс будет ориентирован на восстановление основных агрегатов грузового транспорта, доработку большегрузного транспорта, хранение готовой продукции и оказание логистических услуг, - рассказал Геннадий Натокин.

По словам Тимура Халитова, комплекс будет располагаться на участке площадью 4 гектара в Автозаводском районе Нижнего Новгорода. Объем инвестиций в проект составит 692 миллиона рублей.

Напомним, что для создания комфортных условий работы инвесторов по поручению губернатора Глеба Никитина в Нижегородской области созданы Корпорация развития, ТОСЭР в Володарске и Решетихе, а также сформирован институт инвестиционных уполномоченных.

ИСТОЧНИК KP.RU