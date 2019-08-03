МЧС предупреждает нижегородцев о высокой пожароопасности лесов и торфяников

СЕГОДНЯ 17:21 2019-08-03T17:21:59+03:00

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Несмотря на холодную и дождливую погоду, спасатели предупреждают жителей Нижегородской области о высокой пожароопасности лесов и торфяников. Об этом со ссылкой на данные ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» сообщает ЦУКС региона.

- В период с 3 по 5 августа 2019 года местами по южной половине Нижегородской области ожидается высокая – 4 класс – пожароопасность лесов и торфяников. В связи с этим повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с возникновением природных пожаров, - отмечают спасатели.

При этом ожидать от погоды кардинальных перемен к лучшему пока, увы, не приходится – в течение ближайшей недели в регионе будет в среднем +16…+18 градусов Цельсия днем при переменной облачности и высокой вероятности осадков. Возможно, лето вернется в Нижегородскую область во второй половине августа.

ИСТОЧНИК KP.RU