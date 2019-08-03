Житель Автозавода ограбил старый пассажирский автобус

СЕГОДНЯ 15:55 2019-08-03T15:55:06+03:00

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В Автозаводском районе Нижнего Новгорода полицейские разыскивают подозреваемого в хищении электропроводки с автобуса. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

Согласно информации, в полицию обратился житель одного из домов по улице Дворовой, который рассказал, что в ночь с 31 июля на 1 августа 2019 года неизвестный проник на территорию автосервиса, находящегося на улице Переходникова, и тайно похитил из моторного и тормозного отсеков стоявшего там пассажирского автобуса электрооборудование. При этом автобус не эксплуатировался уже около пяти лет после того, как попал в ДТП.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Полицейским удалось установить причастность к преступлению ранее судимого 45-летнего жителя Автозаводского района, однако его пока еще не задержали. Местонахождение подозреваемого устанавливается, расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU