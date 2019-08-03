Более 1300 заявок из 34 стран подано на участие в фестивале веб-сериалов REALIST WEB FEST

СЕГОДНЯ 13:56 2019-08-03T13:56:35+03:00

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Международный фестиваль веб-сериалов REALIST WEB FEST стартовал в Нижнем Новгороде – торжественная церемония открытия прошла в ГЦСИ «Арсенал». Такое мероприятие проходит в столице Приволжья уже во второй раз, сообщает пресс-служба регионального правительства.

- Очень приятно, что такой современный жанр как веб-сериалы продолжает поддерживать традиции, заложенные киноиндустрией. В этом году организаторы получили более 1300 заявок на участие из 34 стран. Впервые в рамках фестиваля реализуется проект WEB-START, где команды снимают Нижний Новгород для своих будущих сериалов, - отметил заместитель губернатора Нижегородской области Александр Югов.

Церемонию открытия провел известный российский актер Андрей Миронов-Удалов. А генеральный продюсер фестиваля Антон Калинкин по традиции разбил символическую кинематографическую тарелку с автографами жюри.

В основную конкурсную программу вошли 33 сериала и 10 пилотных серий из 16 стран. Они поборются за награды в номинациях: лучший веб-сериал, лучший пилот, лучшая идея, лучший персонаж, лучший сценарий и лучший режиссер.

ИСТОЧНИК KP.RU