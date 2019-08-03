2019-08-03T12:49:58+03:00
Общество

12-летний мальчик пропал в Борском районе

Давид Раджабов накануне ушел из дома в поселке Октябрьском
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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12-летний мальчик пропал в Борском районе12-летний мальчик пропал в Борском районеФото: СОЦСЕТИ
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12-летний Давид Раджабов пропал в Борском районе Нижегородской области в пятницу, 2 августа 2019 года. Об этом сообщает нижегородская поисково-спасательная группа «Рысь».

Согласно информации, Давид Раджабов ушел из дома на улице Некрасова в поселке Октябрьском под Бором около трех часов дня 2 августа, и с тех пор о местонахождении мальчика ничего не известно. После исчезновения ребенка родные забили тревогу и обратились к волонтерам.

Давид Раджабов имеет худощавое телосложение, рост 145 сантиметров, темно-русые волосы и карие глаза. В день исчезновения мальчик был одет в серую толстовку с капюшоном фирмы Nike, темные спортивные штаны и светло-серые кроссовки.

Любую информацию о том, где может находиться Давид Раджабов, просьба сообщать по телефонам 8 (831) 28-38-200 (волонтеры) или 102 (полиция).

ИСТОЧНИК KP.RU

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