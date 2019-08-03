Программа развития сельских территорий стартует в Нижегородской области

СЕГОДНЯ 09:25 2019-08-03T09:25:51+03:00

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В 2020 году в Нижегородской области планируется начать самую масштабную за последние два десятилетия программу развития сельских территорий. В рамках программы планируется строительство дорог, газопроводов, водопроводов, социальных объектов, а также льготного жилья для специалистов в районах. Об этом стало известно на агрофестивале «День поля – 2019».

- Мы рассчитываем привлечь по этой программе федеральное финансирование, и это даст возможность начать реализовывать проекты уже в 2020 году, - отметил вице-губернатор Нижегородской области Евгений Люлин.

Теперь сотрудники агропромышленного комплекса, врачи, учителя и другие работники социальной сферы, которые трудятся в районах Нижегородской области, смогут получить господдержку на улучшение жилищных условий. Кроме того, помощь смогут получить и те, кто решит переехать в село из города.

ИСТОЧНИК KP.RU