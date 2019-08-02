Более 100 предприятий приняли участие в «Дне поля – 2019» в Нижегородской области

СЕГОДНЯ 17:03 2019-08-02T17:03:03+03:00

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Более 100 агропредприятий собрались на «Дне поля – 2019» в Нижегородской области. Как рассказали в министерстве сельского хозяйства региона, мероприятие открылось сегодня, 2 августа.

В фестивале приняли участие компании, которые занимаются разведением племенного скота, производством продуктов, сельскохозяйственной техники и удобрений, а также фермерские хозяйства. Все гости «Дня поля» смогут увидеть более 200 единиц сельскохозяйственной техники и оборудования. Для них уже провели демонстрационные показы.

- Мы приняли решение ввести дополнительные меры господдержки для аграриев, которые решают важную задачу по возвращению простаивающей пашни. Планируем компенсировать аграриям 50% затрат на мульчеры. Если Законодательное собрание нас поддержит, с 2020 года эта мера поддержки начнет работать, - заявил вице-губернатор Нижегородской области Евгений Люлин.

Он также подчеркнул, что сельское хозяйство - очень важная отрасль для Нижегородской области. Власть планирует развиваться так крупные инвестпроекты. На сегодняшний день, например, уже ведется строительство крупнейшего в регионе тепличного комплекса. На эти цели потратили более пяти миллиардов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU