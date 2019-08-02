Сухогруз «Пола Харита» спустили на воду в Нижнем Новгороде

СЕГОДНЯ 16:54 2019-08-02T16:54:30+03:00

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В пятницу, 2 августа 2019 года, на заводе «Красное Сормово» в Нижнем Новгороде спустили на воду сухогруз проекта RSD59 «Пола Харита». Об этом рассказали в пресс-службе предприятия.

По словам замгенерального директора по развитию завода «Красное Сормово» Алексея Булавина, «Пола Харита» стало десятым судном, построенным верфью предприятия. После того, как новый сухогруз пройдет ходовые и швартовые испытания, его передадут заказчику.

Напомним, в марте «Красное Сормово» подписало контракт с «Государственной транспортной лизинговой компанией» (ГТЛК), в рамках которого будет строить 11 сухогрузных судов. Три из них должны быть готовы уже до конца года и восемь – не позднее 30 ноября 2020 года. Ранее завод построил две серии сухогрузов данного проекта из пяти и четырех судов в серии.

ИСТОЧНИК KP.RU