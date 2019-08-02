Власти расторгают контракт с подрядчиком, сорвавшим сроки строительства детсада на Бурнаковке

СЕГОДНЯ 16:27 2019-08-02T16:27:51+03:00

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Мэрия Нижнего Новгорода начала процедуру расторжения контракта с подрядчиком, который сорвал сроки строительства детского сада в ЖК «Бурнаковский». Об этом заявил замглавы города Леонид Самухин.

Как сообщили в пресс-службе горадминистрации, компания ООО «Фирма мост» не выполнила обязательства, и в результате образовалось значительное отставание по срокам. В ближайшее время здание снова выставят на аукцион.

По словам Самухина, к подрядчику будут применены все возможные степени ответственности и штрафные санкции. Он добавил, что проведение аукциона по выбору нового подрядчика назначено на конец лета – начало осени, а сам детский садик планируют достроить к декабрю. Готовность здания на сегодняшний день составляет 65-70%.

А вот детский садик, который сейчас строится в районе Боталово-4 города Бор, планируют сдать с опережением графика в рамках национального проекта «Демография». Техническая готовность объекта на сегодняшний день составляет около 75%.

ИСТОЧНИК KP.RU