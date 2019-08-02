«Яндекс Такси» готов оказать помощь в розыске мошенников, списавших деньги со счета пенсионерки

СЕГОДНЯ 16:20 2019-08-02T16:22:32+03:00

История с нижегородкой, у которой похитили 35 тысяч рублей, получила продолжение

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История с нижегородской пенсионеркой, у которой списали с кредитной банковской карты 35 тысяч рублей, уже получила продолжение.

- В период с апреля по июль 2019 года с кредитной банковской карты пенсионерки списывались средства в счет оплаты услуг «Яндекс Такси», - сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах. – Всего она насчитала 70 списаний на сумму больше 35 тысяч рублей. В настоящее время по данному факту проводится доследственная проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

Со своей стороны в «Яндекс Такси» уже пообещали оказать любую помощь в расследовании этого преступления.

- Ни пенсионерка, ни полиция к нам пока не обращались, деталей для собственного расследования у нас пока нет, - сообщили в компании «Яндекс Такси». - Возможно, кто-то использовал для поездок данные чужой карты. Мы готовы оказать всю необходимую помощь полиции, чтобы найти мошенников.

ИСТОЧНИК KP.RU