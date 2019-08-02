34-летнюю Ольгу Трефилову разыскивают в Нижнем Новгороде

СЕГОДНЯ 13:47 2019-08-02T13:47:10+03:00

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31 июля 2019 года в Нижнем Новгороде пропала 34-летня Ольга Евгеньевна Трефилова. Женщина вышла из дома на улице Запрудная около 8:30, и с тех пор ее никто не видел.

Ориентировку с фотографией и приметами пропавшей опубликовал в социальных сетях поисково-спасательный отряд «Волонтер». В день исчезновения нижегородка была одета в темно-синюю толстовку, коричневые джинсы и светло-серые кроссовки. Приметы: ростт 170 сантиметров, русые волосы и голубые глаза. Из особых примет волонтеры отмечают татуировку на шее.

При себе у женщины был рюкзак.

Если у вас есть информация о местонахождении Ольги, пожалуйста, сообщите на горячую линию ПСО «Волонтёр» по номеру: 8(831)291-51-51 или сразу в полицию: 102.

Напомним, 1 августа был ровно год со дня исчезновения 13-летней Маши Ложкаревой. До сих пор о местонахождении девочки ничего не известно. И ровно год родители Маши надеются, что им удастся вернуть ее живой.

ИСТОЧНИК KP.RU