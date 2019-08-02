2019-08-02T13:26:21+03:00
Происшествия

СК расследует гибель заключенного в исправительной колонии на Бору

Тело мужчины, покончившего с собой, было обнаружено в конце июля
Валерия ГРОМОВА
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Следственный комитет Нижегородской области организовал проведение проверки по факту гибели заключенного в исправительной колонии на Бору. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Напомним, тело 47-летнего заключенного Дмитрия Я. было обнаружено в санитарной части исправительной колонии № 11 28 июля. Как «Комсомольской правде» рассказал собственный источник, когда на место происшествия выехала следственно-оперативная группа, уже было установлено, что заключенного госпитализировали в санчасть с диагнозом ситуационный невроз. Известно, что мужчина отбывал по статье «Незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление наркотических средств».

Специалисты установили, что мужчина находился в палате один, следов насилия на его теле не было обнаружено. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Сейчас обстоятельства происшествия выясняют следователи. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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