Пенсионерка заявила в полицию, что «Яндекс Такси» незаконно списало у нее 35 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 13:03 2019-08-02T13:03:39+03:00

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Нижегородская пенсионерка Виктория Павловна Никифорова (имя героини изменено – прим. Ред.) разорилась на поездках на такси. И благо бы женщина действительно с ветерком ездила в булочную и обратно. Но нет – по ее словам, таксисты списали деньги с ее счета незаконно.

- В период с апреля по июль 2019 года с кредитной банковской карты пенсионерки списывались средства в счет оплаты услуг «Яндекс Такси», - сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах. – Всего она насчитала 70 списаний на сумму больше 35 тысяч рублей. В настоящее время по данному факту проводится доследственная проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

Напомним, это уже не первый случай, когда пенсионеры заявляют о том, что стали жертвами мошенников. Всего неделю назад другая пожилая жительница Нижнего Новгорода сообщила, что потеряла целый миллион рублей на валютной бирже.

ИСТОЧНИК KP.RU