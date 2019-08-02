2019-08-02T12:44:39+03:00
Общество

28 школ отремонтируют в Автозаводском районе

На эти цели выделены 23 миллиона рублей
Валерия ГРОМОВА
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В 2019 году на ремонт 28 школ Автозаводского района выделили более 23 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Нижнего Новгорода.

Например, сейчас ремонтные работы ведутся в школе №161. Спортивные залы там находятся в плачевном состоянии. На сегодняшний день в них покрашены стены, отремонтированы потолки, заменены доски пола, а также установлено новое освещение и сделаны раздевалки. Планируется, что в ближайшее время будут отремонтированы и душевые кабины. Работы должны быть завершены до 1 сентября.

Как рассказали в администрации Автозаводского района, в этом году из бюджета Нижнего Новгорода образовательному учреждению было выделено более 1,5 миллиона рублей, в том числе 950 тысяч рублей на ремонт спортивных залов и 587 тысяч рублей на ремонт кровли.

ИСТОЧНИК KP.RU

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