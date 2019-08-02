Движение транспорта на Сортировке ограничат 4 августа

СЕГОДНЯ 12:01 2019-08-02T12:01:08+03:00

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В воскресенье, 4 августа 2019 года, в микрорайоне Сортировочный Нижнего Новгорода будет ограничено движение транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Так, с 11:30 до 13:30 перестанет курсировать троллейбус №25. А пусть следования автобусов № А-48 и № Т-47 будет сокращен до остановки «Рынок» на улице Электровозной. Изменения связаны с празднованием Дня железнодорожника.

Ранее "Комсомольская правда" сообщала, что канатную дорогу, которая связывает Нижний Новгород и Бор, закроют на неделю. Работа переправы будет приостановлена в период с 3 по 9 августа 2019 года. Причиной стало проведение внеплановых технических работ. Кстати, в случае, если указанные работы будут закончены досрочно, о возобновлении работы канатной дороги будет сообщено дополнительно.

ИСТОЧНИК KP.RU