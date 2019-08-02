Количество жалоб на вывоз мусора в Балахнинском районе снизилось на 88,5%

СЕГОДНЯ 11:26 2019-08-02T11:26:16+03:00

Всего по области государственной жилищной инспекцией было проведено 622 рейда

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Государственная жилищная инспекция Нижегородской области продолжает проводить рейды и проверять содержание контейнерных площадок и соблюдение графика вывоза мусора. На днях они специалисты побывали в Балахне.

В рамках рейда были проверены контейнерные площадки по трем адресам: дом №3 на улице Рязанова, дом 1/20 на улице Дзержинского и дом №1/1 на улице Пирогова. Как рассказали в пресс-службе правительства Нижегородской области, серьезных нарушений на всех объектах не было обнаружено.

- За семь месяцев действия новой системы по обращению с ТКО ситуация кардинально изменилась. Мы видим, что мусор вывозится в соответствии с графиком, а контейнерные площадки стали чище, проводится их санитарная обработка, - пояснил начальник Балахнинского отдела ГЖИ Нижегородской области Дмитрий Пыхтенков.

В ходе рейда выяснилось, что количество жалоб от жителей Балахнинского района на несвоевременный вывоз мусора и содержание контейнерных площадок снизилось на 88,5% с начала года.

Напомним, рейды проводятся в рамках поручения губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, которое было дано на заседании правительства региона 20 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU