Суд признал банкротом второго застройщика ЖК «Окский берег»

СЕГОДНЯ 10:32 2019-08-02T10:32:02+03:00

Компания не может завершить строительство домов из-за нехватки денег и ликвидных активов

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Арбитражный суд Нижегородской области признал банкротом ООО «ЭкоГрад», второго застройщика жилого комплекса «Окский берег», расположенного в Богородском районе. Иск был подан Фондом защиты прав дольщиков.

По информации, компания не может завершить строительство домов из-за нехватки денег и ликвидных активов. Застройщик привлек деньги более тысячи человек, которые вложились в квартиры.

- Дома обанкротившегося застройщика находятся в различной степени готовности. Конкурсный управляющий в ближайшее время выставит на объект дополнительные пункты охраны, усилив тем самым существующую охрану конкурсного управляющего ООО «Капстройинвест», - пояснили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Напомним, несколько дней назад еще один застройщик ЖК «Окский берег», ООО «Капстройинвест», также был признан банкротом. За банкротство выступила и инспекция Госстройнадзора Нижегородской области, так как средства на достройку должны были поступить еще в июне.

ИСТОЧНИК KP.RU