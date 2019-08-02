В Нижнем Новгороде 13-летняя девочка сломала позвоночник из-за неисправных качелей

СЕГОДНЯ 10:07 2019-08-02T10:07:15+03:00

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Несчастный случай произошел в Московском районе Нижнего Новгорода. На 13-летнюю девочку упали качели, на которых сидела ее подруга.

Как сообщили местные СМИ, пострадавшую госпитализировали в больницу. Врачи диагностировали у нее компрессионный перелом позвоночника. По данному факту нижегородские следователи организовали проведение проверки. Как сообщается на сайте ведомства, обстоятельства случившегося сейчас выясняются.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что в одной нижегородской семье 31 июля 2019 года родители обнаружили своего 9-месячного сына мертвым. Малыш лежал в кроватке со следами удушения на гайтане для крестика. В пресс-службе СУ СКР по Нижегородской области информацию о гибели мальчика подтвердили. По словам следователей, сейчас проводится доследственная проверка, назначена экспертиза.

ИСТОЧНИК KP.RU