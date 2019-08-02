2019-08-02T09:32:56+03:00
Общество

Глеб Никитин поздравил нижегородцев с Днем ВДВ

Этот праздник отмечается 2 августа
Валерия ГРОМОВА
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2 августа в России отмечается День воздушно-десантных войск. С этим праздником жителей Нижегородской области поздравил губернатор Глеб Никитин.

- Воздушно-десантные войска вот уже почти 90 лет являются гордостью вооруженных сил страны. Девиз: «Никто кроме нас», - стал символом отваги, несгибаемой воли и преданности Отечеству! Навечно в историю страны вписаны имена героев-десантников, тех, кто отдал жизнь за Родину! – заявил Глеб Никитин.

Он подчеркнул, что в нашем регионе уделяется особое внимание традициям ВДВ. Так, например, кадетский корпус ПФО по праву носит имя генерала армии, легендарного «Бати» десантных войск Василия Филипповича Маргелова.

- И совсем недавно на базе корпуса открылся учебный центр «Гвардеец», где будут заниматься представители всего Приволжского федерального округа. Мы видим, что не ослабевает связь десантных поколений и сегодняшние ребята являются достойными преемниками тех, кто защищал страну на фронте! – добавил губернатор.

Глеб Никитин пожелал нижегородцам, причастным к этому празднику, здоровья и благополучия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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