Сотрудник СИЗО-2 выстрелил в живот ранее судимому жителю Богородска

СЕГОДНЯ 15:13 2019-08-01T15:13:14+03:00

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Мужчина с проникающим ранением брюшной полости поступил в Центральную районную больницу Богородска. Сообщение о необычном пациенте поступило в дежурную часть ОМВД России по Богородскому району 26 июля в 23.45.

- На место выехала следственно-оперативная группа, которая установила личность потерпевшего. Им оказался 45-летний Дмитрий Б. Его судили за незаконное приобретение, хранение и перевозку наркотиков, - рассказал корреспонденту «Комсомольской правды» собственный источник.

Выяснилось, что стрельба велась на окраине Богородска - в переулке Маяковского. Полицейские отправились на место преступления, где удалось задержать 38-летнего Романа И., работающего в следственном изоляторе № 2 в Кстовском районе Нижегородской области. Мужчина ранее не был судим, да и к административной ответственности не привлекался.

- Он пояснил, что у него с Дмитрием произошел конфликт, в ходе которого в целях самообороны пришлось выстрелить в оппонента, - пояснил собеседник «Комсомолки». - Кстати, на месте преступления были обнаружены два патрона, травматический пистолет и одна гильза. Все найденные предметы пришлось изъять.

Тем временем потерпевший находится в реанимационном отделении ЦРБ. В сознание он пока не приходит.

ИСТОЧНИК KP.RU