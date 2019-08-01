Разметку у школ и детсадов Нижнего Новгорода нанесут до 20 августа

СЕГОДНЯ 15:11 2019-08-01T15:11:48+03:00

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В Нижнем Новгороде завершился первый этап нанесения разметки рядом со школами и детскими садами. До начала нового учебного года в городе должны быть завершены все работы, однако мэр Владимир Панов поставил задачу выполнить все к 20 августа.

Как сообщили в МБУ «Специализированное монтажно-эксплуатационное учреждение», в перечень необходимых участков входят более 300 пешеходных переходов. На нанесение разметки там потратят порядка 3,5 миллионов рублей.

Как рассказал директор МКУ «СМЭУ» Николай Мамонов, переходы будут сделаны в белом и бело-желтых цветах, а у половины из них еще дополнительно будет изображена надпись «Школа» и знак «Дети». В Сормовском районе «зебры» нового формата появились около школ №78 и 79, а также у детадов №450 и 457.

Работы ведутся во всех районах Нижнего Новгорода.

ИСТОЧНИК KP.RU