Первый этап перехода на раздельный сбор мусора стартовал в Нижегородской области

СЕГОДНЯ 14:27 2019-08-01T14:27:24+03:00

Больше 2 тысяч сетчатых контейнеров для раздельного сбора мусора планируется закупить до конца года

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Сегодня, 1 августа 2019 года, в Нижегородской области стартует первый этап внедрения раздельного накопления отходов. Постановление подписано губернатором Глебом Никитиным, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В ближайшее время будут установлены желтые сетчатые контейнеры для пластика. Переходить на раздельный сбор мусора или нет – будут решать жители многоквартирных домов. А в частном секторе этим вопросом займется орган местного самоуправления.

Так, на каждом контейнере будет табличка с указанием вида отходов, которые в него можно складывать, а также график вывоза.

Всего на обустройство площадок и закупку контейнеров дополнительно были выделены около 400 миллионов рублей. До конца года планируется закупить более 5,3 тысячи зеленых контейнеров, 2,2 тысячи – для раздельного накопления ТКО и 484 металлических бункера для крупногабаритного мусора.

Напомним, 1 августа губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подписал изменения в Указ о снижении в среднем на 5% предельного уровня цены за коммунальную услугу по вывозу мусора.

ИСТОЧНИК KP.RU