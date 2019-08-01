2019-08-01T15:09:45+03:00
Общество

Областные чиновники отработали свыше 2000 жалоб нижегородцев в соцсетях

Больше всего недовольств связано с дорогами и благоустройством дворов
Анастасия НАЗАРОВА
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Органы исполнительной власти Нижегородской области отработали более двух тысяч сообщений жителей в социальных сетях за июль 2019 года. По информации регионального ситуационного центра проекта «Инцидент-менеджмент», в общей сложности в работе было 2183 обращения - это и запросы, и вопросы, и проблемы.

В основном сообщения нижегородцев касались состояния и ремонта дорог, благоустройства дворов и улиц, жилищных тем (состояние домового имущества, тарифы, вопросы водоснабжения). Немало вопросов касалось темы реформы ТКО, в частности жителей региона интересуют несанкционированные свалки и навалы около контейнерных площадок. Не обошлось и без обращений, связанных с общественных транспортом (введение выделенной полосы, маршруты и графики движения автобусов).

В топ-5 населенных пунктов по количеству сообщений вошли: Нижний Новгород, Арзамас, Дзержинск, Кстовский район и городской округ Бор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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