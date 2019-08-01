Детсад в Боталово-4 на Бору построят с опережением графика

СЕГОДНЯ 12:48 2019-08-01T12:48:56+03:00

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Детский садик, который сейчас строится в районе Боталово-4 города Бор, планируют сдать с опережением графика в рамках национального проекта «Демография». Об этом в ходе инспекции сообщил замгубернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев.

Так, техническая готовность объекта на сегодняшний день составляет около 75%. Согласно проекту, в детском садике будет музыкальный зал, бассейн, множество групповых помещений и даже лифт. Осталось лишь провести покраску, уложить линолеум и установить двери.

Изначально планировалось, что работы будут завершены до конца года. Но, по словам Гнеушева, «степень строительной готовности позволяет достроить объект как минимум на месяц раньше». Кстати, садик рассчитан на 160 мест. Малыши смогут пойти туда уже в начале следующего года.

Напомним, в рамках национального проекта «Демография» в этом году в нашем регионе построят 21 детский сад.

ИСТОЧНИК KP.RU