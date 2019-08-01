Нижегородский продавец сумок задолжал более 24 миллионов налогов в бюджет Российской Федерации

СЕГОДНЯ 12:29 2019-08-01T12:30:01+03:00

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Сотрудники Приволжской электронной таможни возбудили уголовное дело в отношении продавца сумок, который задолжал налогов на сумму более 24 миллионов рублей. Как отметили в ведомстве, это первое в России происшествие, когда вся коммерческая документация формировалась контрагентами в виде электронных документов.

Так, чтобы оформить товар в Китае и России, предприниматель использовал документы, которые содержали недостоверные сведения о стоимости товаров.

Как рассказали в пресс-службе таможни, нижегородский бизнесмен заключил контракт с китайской фирмой на поставку сумок. В ходе расследования выяснилось, что таможенная стоимость товара была занижена более чем в три раза.

- Уникальность схемы по уклонению от уплаты таможенных платежей заключается в том, что сумма занижения таможенной стоимости товара оплачивалась поставщику по нелегальным каналам через этнические группы без фактического вывода денежных средств из РФ, - пояснили в ведомстве.

Проводится расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU