Водитель иномарки пострадал в массовом ДТП на Молодежном проспекте

СЕГОДНЯ 11:55 2019-08-01T11:55:52+03:00

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Жуткое дорожно-транспортное происшествие произошло в Автозаводском районе Нижнего Новгорода вечером в последний день июля. На Молодежном проспекте водитель «Шевроле» не справился с управлением и въехал в ограждение.

После этого машина протаранила «Тойоту» и «вазовскую» легковушку, которые стояли на проезжей части. Авария случилась в 18:35 рядом с домом №2А.

Как рассказали в отделе по пропаганде безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работе УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области, мужчина, который сидел за рулем «Шевроле» получил ушиб мягких тканей головы и был осмотрен врачами на месте происшествия.

Очевидцы, которые видели момент столкновения, написали в социальных сетях, что водитель уснул за рулем. Фотографии с места ДТП уже появились в нижегородких пабликах. На снимках видно, что все три автомобиля получили серьезные повреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU