Патриарх Кирилл проводит литургию на Соборной площади в Дивееве

СЕГОДНЯ 11:14 2019-08-01T11:14:50+03:00

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В четверг, 1 августа 2019 года, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл проводит литургию на Соборной площади Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского монастыря в Сарове. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

На мероприятии присутствуют полпред Президента России в ПФО Игорь Комаров, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, председатель ЗСНО Евгений Лебедев, депутат ГД РФ Артем Кавинов, а также губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Напомним, 31 июля Патриарх Кирилл провел освящение главного храма Успенского собора Свято-Успенского мужского монастыря. После этого были вручены награды православной церкви и заложена памятная аллея. Деревья посадили члены Попечительского совета по возрождению исторического облика Саровской и Дивеевской обителей в Нижегородской области, среди которых – губернатор Глеб Никитин, полпред Президента РФ Игорь Комаров, Митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий и другие.

ИСТОЧНИК KP.RU