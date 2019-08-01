Три человека пострадали на пожарах в Нижегородской области 31 июля

СЕГОДНЯ 09:50 2019-08-01T09:50:05+03:00

Все они были госпитализированы с ожогами

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Три сильных пожара произошли в Нижегородской области в последний день июля 2019 года. Везде есть пострадавшие, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Так, первое происшествие случилось около часа ночи в деревне Мамонтово городского округа Сокольский. Там сгорел дом на площади 96 квадратных метров. Хозяин дома – мужчина 1955 года рождения – получил ожоги тела второй и третьей степени. Его госпитализировали в Центральную районную больницу. Причиной пожара стало нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования.

Через несколько часов на улице Артельной в Советском районе Нижнего Новгорода загорелся двухэтажный жилой дом. Там закурил мужчина. С помощью масок спасатели помогли троим жителям покинуть помещение. Сам курильщик получил ожоги тела первой и второй степени. Его доставили в городскую больницу №33.

В 20:43 на улице Хвойная в Арзамасе загорелась баня. В результате пострадала отделка бани, двух соседних сараев и оплавился пластик жилого дома на общей площади 67 квадратных метров. Ожоги тела получила хозяйка дома – женщина 1968 года рождения. Ее тоже госпитализировали. Причиной случившегося стало неправильное устройство или неисправность дымовой трубы.

ИСТОЧНИК KP.RU