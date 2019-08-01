2019-08-01T09:33:23+03:00
Общество

Более 300 километров дорог отремонтировано в Нижегородской области по нацпроекту

Лидерами по объемам выполненных работ на данный момент являются три района
Валерия ГРОМОВА
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Со старта национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Нижегородской области уже отремонтировано 342,6 километра автодорог. Соблюдение графика находится на контроле губернатора Глеба Никитина, сообщает пресс-служба регионального правительства.

На сегодняшний день работы приняты на участках в Ардатовском, Лысковском, Перевозском, Сергачском, Гагинском, Шатковском районах, а также в Дзержинске и на Бору. Лидерами по объему стали Павловский, Борский и Богородский районы, где уже уложен верхний слой асфальта.

Напомним, в пределах улиц Ванеева – Козицкого – Богородского – Шишкова в Советском районе Нижнего Новгорода уже начали асфальтировать тротуары. Как сообщили в домоуправляющей компании, всего в рамках программы будут заасфальтированы более 10 тысяч квадратных метров внутридворовых проездов. На проведение работ потратят 27 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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