Более 300 километров дорог отремонтировано в Нижегородской области по нацпроекту
Со старта национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Нижегородской области уже отремонтировано 342,6 километра автодорог. Соблюдение графика находится на контроле губернатора Глеба Никитина, сообщает пресс-служба регионального правительства.
На сегодняшний день работы приняты на участках в Ардатовском, Лысковском, Перевозском, Сергачском, Гагинском, Шатковском районах, а также в Дзержинске и на Бору. Лидерами по объему стали Павловский, Борский и Богородский районы, где уже уложен верхний слой асфальта.
Напомним, в пределах улиц Ванеева – Козицкого – Богородского – Шишкова в Советском районе Нижнего Новгорода уже начали асфальтировать тротуары. Как сообщили в домоуправляющей компании, всего в рамках программы будут заасфальтированы более 10 тысяч квадратных метров внутридворовых проездов. На проведение работ потратят 27 миллионов рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU