Агрофестиваль «День поля-2019» пройдет в Нижегородской области 2 августа
В ближайшую пятницу, 2 августа 2019 года, в Нижегородской области состоится агрофестиваль «День поля». На мероприятие, которое будет проходить в Кстовском районе возле села Татинец, жителей пригласил губернатор Глеб Никитин.
По словам главы региона, этот фестиваль станет уникальной выставочной площадкой, на которой будут сосредоточены самые заметные достижения нижегородского агропрома
- В «Дне поля» примут участие несколько десятков ведущих нижегородских агропредприятий, - цитирует Глеба Никитина пресс-служба облправительства.
Гости мероприятия смогут увидеть более 200 единиц сельскохозяйственной техники и оборудования. Для всех желающих также проведут демонстрационные показы. Помимо этого, нижегородцам дадут попробовать продукцию фермеров. На «Дне поля» пройдет выводка племенных животных.
Выставка будет работать бесплатно 2 августа с 9:00 до 17:00.
ИСТОЧНИК KP.RU