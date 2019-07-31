Агрофестиваль «День поля-2019» пройдет в Нижегородской области 2 августа

СЕГОДНЯ 18:01 2019-07-31T18:01:16+03:00

Выставка будет работать бесплатно с 9:00 до 17:00

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В ближайшую пятницу, 2 августа 2019 года, в Нижегородской области состоится агрофестиваль «День поля». На мероприятие, которое будет проходить в Кстовском районе возле села Татинец, жителей пригласил губернатор Глеб Никитин.

По словам главы региона, этот фестиваль станет уникальной выставочной площадкой, на которой будут сосредоточены самые заметные достижения нижегородского агропрома

- В «Дне поля» примут участие несколько десятков ведущих нижегородских агропредприятий, - цитирует Глеба Никитина пресс-служба облправительства.

Гости мероприятия смогут увидеть более 200 единиц сельскохозяйственной техники и оборудования. Для всех желающих также проведут демонстрационные показы. Помимо этого, нижегородцам дадут попробовать продукцию фермеров. На «Дне поля» пройдет выводка племенных животных.

Выставка будет работать бесплатно 2 августа с 9:00 до 17:00.

ИСТОЧНИК KP.RU