2019-07-31T17:11:12+03:00
Общество

Минсоцполитики проводит аукционы на покупку в Нижнем Новгороде 40 квартир для детей-сирот

В 2019 году приобретены уже 58 квартир
Валерия ГРОМОВА
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Министерство социальной политики Нижегородской области продолжает проводить аукционы на покупку 40 квартир для детей, оставшихся без родителей. В конце июля ведомство запланировало приобретение жилплощадей в черте Нижнего Новгорода, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 1 900 000 рублей. Помещения должны быть благоустроены, а их площадь каждой из квартир без учета лоджий и балконов должна составлять не менее 30 квадратных метров.

Так, в текущем году были куплены уже 58 квартир. Планируется приобрести еще 70. Участвовать в аукционах могут физические и юридические лица.

По словам замминистра социальной политики Юрия Коновалова, в ближайшее время будут объявлены конкурсы еще на 22 квартиры. Подробности можно посмотреть в единой информационной системе в сфере закупок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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