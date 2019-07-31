Минсоцполитики проводит аукционы на покупку в Нижнем Новгороде 40 квартир для детей-сирот
Министерство социальной политики Нижегородской области продолжает проводить аукционы на покупку 40 квартир для детей, оставшихся без родителей. В конце июля ведомство запланировало приобретение жилплощадей в черте Нижнего Новгорода, сообщили в пресс-службе правительства региона.
Начальная (максимальная) цена контракта составляет 1 900 000 рублей. Помещения должны быть благоустроены, а их площадь каждой из квартир без учета лоджий и балконов должна составлять не менее 30 квадратных метров.
Так, в текущем году были куплены уже 58 квартир. Планируется приобрести еще 70. Участвовать в аукционах могут физические и юридические лица.
По словам замминистра социальной политики Юрия Коновалова, в ближайшее время будут объявлены конкурсы еще на 22 квартиры. Подробности можно посмотреть в единой информационной системе в сфере закупок.
ИСТОЧНИК KP.RU