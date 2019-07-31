2019-07-31T16:48:45+03:00
Общество

Фестиваль рыбалки «Клевый Нижний» пройдет Сормовском парке 3 августа

Валерия ГРОМОВА
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В субботу, 3 августа 2019 года, в Сормовском парке Нижнего Новгорода пройдет первый рыболовный фестиваль «Клевый Нижний». Мероприятие начнется в 10:00 и продлится до 19:00, сообщили в пресс-службе горадминистрации.

На общегородской пикник соберутся более 300 человек. В фестивале примут участие восемь команд, которые будут бороться за победу в трех дисциплинах. Так, в рамках конкурса «Поплавочная удочка» участники будут демонстрировать свои рыболовные навыки и умения. Также будут выбраны победители в номинациях: «Поймавший первую рыбу фестиваля», «Самый юный участник фестиваля», «Старейший участник фестиваля», «Самая крупная рыба».

Кроме того, команды будут готовить авторские блюда из радужной форели за один час. Они сами выберут рецепт, специи, сервировку и название своего шедевра. А в конце состоится конкур бардовской. Команды-победители будут определены по итогам трех туров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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