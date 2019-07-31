15 дворов благоустроят в Нижегородском районе до конца года

СЕГОДНЯ 16:06 2019-07-31T16:06:08+03:00

Работы на Ковалихинской улице выполнены уже на 80%

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До конца 2019 года в Нижегородском районе Нижнего Новгорода будут благоустроены 15 дворов. Общая площадь ремонта дорожного покрытия дворов составит более 3 000 квадратных метров дорог и дворовых проездов. Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Сегодня в районе домов №93а, 95а, 97 и 97а по улице Ковалихинской уже установлен бордюрный камень, отремонтировано асфальто-бетонное покрытие тротуаров и практически полностью заасфальтированы проезды. В следующем месяце с подъездов уберут энергоемкие прожекторы и повесят экономичные светодиодные светильники. Кроме того, по просьбам жителей Ковалихи будет переделан и сход от дома №95а к детской площадке.

Работы выполнены уже на 80%. Осталось лишь отремонтировать отмостки за домами, заасфальтировать площадки под мусорные контейнеры и установить новое ограждение газонов возле домов.

Ранее сообщалось, что около 20 домов в Советском районе Нижнего Новгорода появятся новые тротуары. Работы ведутся в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».

ИСТОЧНИК KP.RU