Памятную аллею в честь освящения главного храма Успенского собора заложили в Сарове

СЕГОДНЯ 15:49 2019-07-31T15:49:07+03:00

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В среду, 31 июля 2019 года, в Сарове прошло освящение главного храма Успенского собора Свято-Успенского мужского монастыря. Его проводил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Как сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области, после освящения на территории монастыря была заложена памятная аллея. Деревья посадили члены Попечительского совета по возрождению исторического облика Саровской и Дивеевской обителей в Нижегородской области, среди которых – губернатор Глеб Никитин, полпред Президента РФ Игорь Комаров, Митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий и другие.

Напомним, также после освящения главного храма Успенского собора Свято-Успенского мужского монастыря в Сарове, которое прошло утром, Патриарх Кирилл вручил награды православной церкви.

ИСТОЧНИК KP.RU