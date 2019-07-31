2019-07-31T14:38:25+03:00
Общество

Нижний Новгород попал в топ-10 городов России с самыми трезвыми туристами

Самыми ярыми любителями выпить пива на отдыхе стали жители Москвы, Челябинска и Санкт-Петербурга
Валерия ГРОМОВА
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Жители Нижнего Новгорода оказались в списке самых трезвых туристов из разных городов России. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного сервисом бронирования жилья для отдыха Tvil.ru.

Самыми ярыми любителями выпить пива на отдыхе стали жители Москвы, Челябинска и Санкт-Петербурга. А вот самые трезвые туристы живут в Казани, Уфе, Саратове, Новосибирске, Нижнем Новгороде и Краснодаре.

Итак, по результатам опроса, 32,48% выпивающих туристов из Москвы, 14,5% - из Челябинская, 13,7% - из северной столицы. На четвертом месте оказалась Пермь с 11,11% голосов, на пятом – Казань (9,4%), затем Уфа (6,84%). Жители Нижнего Новгорода разделили седьмую, восьмую и девятую строчку рейтинга вместе с жителями Саратова и Новосибирска. Там оказалось 3,42% выпивающих туристов. Завершил топ-10 Краснодар (1,71%).

ИСТОЧНИК KP.RU

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