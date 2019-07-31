Детский сад в ЖК «Цветы» начнет принимать воспитанников с 1 сентября

СЕГОДНЯ 14:18 2019-07-31T14:19:15+03:00

На сегодняшний день ведется процесс получения ввода на эксплуатацию

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Мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов дал поручение открыть двери детского сада, построенного в жилом комплексе «Цветы», к 1 сентября. Строительство уже завершено, сообщили в пресс-службе горадминистрации.

На сегодняшний день ведется процесс получения ввода на эксплуатацию. Детский садик будет рассчитан на 320 воспитанников.

- Качество работы подрядчика выше среднего. Небольшие замечания есть, но меня заверили, что их устранят в кратчайшие сроки, - подчеркнул Панов.

В трехэтажном здании будут группы, залы для занятий физкультурой и музыкой, комната для занятий с логопедом, а также медицинский и пищевой блоки. Сейчас в детском саду устанавливают мебель.

По словам директора департамента образования Нижнего Новгорода Елены Платоновой, ясельных мест в детсаду не будет. Но потребность есть, поэтому группы для самых маленьких появятся только через год.

Напомним, на днях на проспекте Кораблестроителей в Сормовском районе, где строится жилой комплекс «Корабли», начали возводить детский садик. Он будет рассчитан на 290 человек. Сейчас рабочие роют котлован под фундамент.

ИСТОЧНИК KP.RU