Новые тротуары выложат около 20 домов в Советском районе

СЕГОДНЯ 13:57 2019-07-31T13:59:46+03:00

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В пределах улиц Ванеева – Козицкого – Богородского – Шишкова в Советском районе Нижнего Новгорода начали асфальтировать тротуары. Как сообщили в пресс-службе мэрии Нижнего Новгорода, работы ведутся в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» (ФКГС).

Сейчас компания-подрядчик укладывает асфальт тротуаров около домов №10 и №8/1 по улице Шишкова, №106 и №108 по улице Ванеева. Кроме того, по поручению главы Советского района Владимира Исаева, у дома №4к1 по улице Шишкова было скорректировано местонахождение контейнерной площадки и расширена зона для парковки автомобилей.

Как сообщили в домоуправляющей компании, всего в рамках программы будут заасфальтированы более 10 тысяч квадратных метров внутридворовых проездов и тротуаров. На проведение работ потратят 27 миллионов рублей.

КНКРЕТНО

Новые тротуары появятся около следующих домов:

ул. Шишкова, 2/2, 4/1, 8/1,10, ул. Козицкого,1/1, ул. Ванеева,106, 108, 98/1, 98/3, ул. Богородского, д. 1, 3/1, 5/2 и одна отдельно стоящая дворовая территория по ул. Пушкина, 20.

ИСТОЧНИК KP.RU