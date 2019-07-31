2019-07-31T12:59:46+03:00
Общество

Патриарх Кирилл вручил в Сарове награды православной церкви

Они выдаются за особый вклад в дело возрождения монастырей и храмов
Валерия ГРОМОВА
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Сегодня, 31 июля 2019 года, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл освятил главный храм Успенского собора Свято-Успенского мужского монастыря в Сарове. После этого он вручил награды православной церкви, сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Ордена получили полномочный представитель Президента России в ПФО Игорь Комаров, его заметитль Игорь Паньшин, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, а также директор ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» Валентин Костюков. В дар Успенскому собору Кирилл передал Напрестольный крест из Свято-Успенской Саровской пустыни, изготовленный в 1730-х годах. В нем содержатся 73 частицы мощей и других святынь.

Напомним, чин освящения Успенского собора Патриарх Кирилл проводил вместе с 13 архиереями, в том числе и с митрополитом Арзамасским и Нижегородским Георгием. Патриарх всея Руси прочитал молитву и попросил о здравии всех верующих и процветании государства. После этого в Успенском соборе началась Божественная литургия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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