СЕГОДНЯ 12:31 2019-07-31T12:31:24+03:00

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Департамент внешних связей Нижегородской области запустил версию сайта на сербском языке. Теперь найти необходимую информацию о возможностях сотрудничества можно на восьми языках мира: английском, французском, немецком, китайском, арабском, испанском и сербском. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Появление новой версии связано с активизацией сотрудничества Нижегородской области со странами Балканского полуострова и направлено на дальнейшее укрепление связей и построение прямого диалога между представителями гуманитарной сферы и бизнес-сообществ.

По словам губернатора Глеба Никитина, региону необходимы новые партнеры, чтобы наращивать продажи продукции местных предприятий.

- Нижегородская область должна войти в десятку ведущих регионов-экспортеров страны. Цель, которую мы перед собой поставили к 2024 году, 6 миллиардов долларов, что почти вдвое выше, чем в 2017 году, - подчеркнул он.

ИСТОЧНИК KP.RU