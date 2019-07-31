Патриарх Кирилл освятил Успенский собор в Сарове

СЕГОДНЯ 11:51 2019-07-31T12:14:49+03:00

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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибыл в Саров. Утром 31 июля он освятил Успенский собор. Прямая трансляция проходит на официальном сайте Нижегородской митрополии.

Чин освящения Кирилл проводил вместе с 13 архиереями, в том числе и с митрополитом Арзамасским и Нижегородским Георгием. Патриарх всея Руси прочитал молитву и попросил о здравии всех верующих и процветании государства. После этого в Успенском соборе началась Божественная литургия.

В храме также присутствовал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, председатель ЗСНО Евгений Лебедев, председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас, директор Российского федерального ядерного центра – Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ) Валентин Костюков, почетный научный руководитель РФЯЦ-ВНИИЭФ Радий Илькаев, глава города Сарова Александр Тихонов, глава администрации города Алексей Голубев, а также руководители предприятий Сарова.

Напомним, в 9 часов утра 1 августа Патриарх Кирилл возглавит Божественную литургию, которая будет проходить на Соборной площади Дивеевского монастыря.

ИСТОЧНИК KP.RU