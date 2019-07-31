Житель Ардатовского района до смерти забил сожительницу ножницами

СЕГОДНЯ 11:28 2019-07-31T11:28:17+03:00

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Следственный комитет проводит расследование по уголовному делу в отношении жителя Ардатовского района. Как сообщается на официальном сайте СУ СК РФ по Нижегородской области, мужчина обвиняется по статье «Убийство» УК.

Преступление было совершено в ночь на 30 июля в доме районного поселка Мухтолово. Между подозреваемым и его сожительницей произошла ссора, в ходе которой мужчина взял ножницы и нанес ними множественные ранения по телу 45-летней женщины. От полученных ранений пострадавшая скончалась на месте.

Подозреваемого уже задержали правоохранители. Он отказался дать показания. Тем временем следователи не исключают, что конфликт между фигурантами мог произойти на почве ревности.

- Мужчина приревновал сожительницу, которая получала на телефон СМС-сообщения от неизвестного абонента, - говорится в сообщении.

В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

ИСТОЧНИК KP.RU