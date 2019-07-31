2019-07-31T11:09:09+03:00
Общество

Слет молодых семей прошел в Нижегородской области

Звание «Лучший клуб» было присвоено клубу из Сарова
Валерия ГРОМОВА
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Третий областной слет молодых семей прошел в минувшие выходные на базе отдыха «Металлург» в Выксе. Там прошел конкурс, в заочном этапе которого участвовали 19 клубов, восемь из которых попали в финал.

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, в рамках слета были проведены тематические сессии на актуальные темы, тренинги по основам семеи нои и детскои психологии, интерактивные игры и квесты, творческие мастер-классы и детские площадки.

Все клубы-участники презентовали авторские проекты о помощи в привлечении детей с ограниченными возможностями здоровья к творческой деятельности, гармонизации семейных отношений, укреплении института семьи и другие.

В результате звание «Лучший клуб молодых семей Нижегородской области» было присвоено клубу «7Я» из Сарова. В номинации «Лучший макет Знака «Специалист, доброжелательный к молодой семье» победителем стал клуб молодых семей «Молодая Вача» Вачского муниципального района.

ИСТОЧНИК KP.RU

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